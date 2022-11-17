Общество

Не только «вафля»: 5 идей для города

«На перекрестке вафельную разметку наносят»… Среднестатистический пскович, услышав подобную фразу хотя бы год назад, с большей долей вероятности вряд ли что-то понял. Какая еще вафельная? Почему на перекрестке? Но все течет, меняется и рисуется. И вот уже те же горожане вовсю заводят дискуссии о ее плюсах и минусах в соцсетях. Ну а наша цель не вступать в дискуссии. Наша цель вот какая: накинуть еще несколько вариантов городских инноваций. Подхватят их городские власти или нет — увидим (или не увидим). Но то, что предложения вызовут волну новых дискуссий — сомнению не подлежит. Итак, приступим.

Идея 1: Тактическая разметка

Раз начали наш разговор с разметки, то вполне логично данную тему продолжить. Тактическая разметка — это, с одной стороны, модный ныне стрит-арт, с другой — попытка увеличить безопасность на дорогах. Логика простая: привлечь внимание автомобилиста, чтобы тот, увидев что-то диковинное, сбросил скорость. Московский урбанист Аркадий Гершман в своем Telegram-канале пишет, что исследование по такому стрит-арту в 17-ти американских городах показало снижение количества аварий с участием пешеходов на 50%, на 37% снижение количества аварий, приводящих к травмам, и на 17% снижение общего количества аварий.

Насколько такая идея может прижиться в России — вопрос, скорее, риторический. Во-первых, всегда имеет место быть момент «привыкания». Когда ранее новое и интересное со временем становится привычным и перестает привлекать внимание, и, следовательно, рано или поздно перестанет выполнять свою функцию. Плюс данная разметка не регулируется никакими ГОСТами, что делает ее не больше, чем интересной авантюрой. Из плюсов — она недорогая и может привлечь внимание к проблеме, т. е. может являться временным решением.

Кстати, подобный арт на пешеходных переходам имел место быть в Пскове. Старожилы помнят необычную разметку, появившуюся на пешеходных переходах Запсковья в 2016-м.

А если вы пропустили материал про все инновации на пешеходных переходах за последние десять лет, то вот и он:

Идея 2: Дренирующее покрытие на парковках

Какая от него польза, спросите вы? Оно обеспечивает быстрый отвод воды с поверхности дорожного полотна. Особенно актуально после дождей и во время них же. Подобное покрытие без проблем справится с последствиями ливня. Специальные дренажные отверстия на всей площади парковки уберут воду. По желанию можно разделить парковочные места для автомобилей зелеными насаждениями. Красиво, полезно, хорошо.

Совсем недавно такие парковки стали появляться в Южно-Сахалинске, который может претендовать на роль столицы российского урбанизма.

Идея 3: Платные парковки

И снова в продолжение. На самом деле, городские и областные власти не раз упоминали про них. На днях губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на комментарии на своей странице в социальной сети «Вконтакте», допустил, что платные парковки, возможно, появятся в аэропорту и железнодорожном вокзале. Возможно, это только начало. И в будущем они появятся, скажем, на центральных улицах.

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Конечно, многие автолюбители будут против. Потому что считают, что парковки должны быть бесплатными. И, более того, их должно быть еще больше. Но такими темпами можно превратить в парковку весь город. Платные парковки как раз позволят навести порядок на городских улицах, а также дадут толчок к развитию общественного транспорта. Кстати, теперь о нем.

Идея 4: Выделенная полоса для общественного транспорта

В наши дни проезд на автобусе считается чуть ли не чем-то постыдным. Еще бы. Ведь если у тебя есть машина, то ты можешь ездить с комфортом и ни в чем себе не отказывать. А автобус нужно еще дождаться, затем ощутить на себе все прелести давки внутри, выиграть битву за удобное место. И, конечно, отстоять в пробке наравне с остальным транспортом. Так себе ощущение. Выделенная полоса становится чем-то вроде супергероя. Благодаря ей автобусу не страшны пробки. А значит — время поездки станет быстрее, исчезнет давка внутри салона. Автобус станет ходить по расписанию без сюрпризов.

Кроме того, повысится пропускная способность. Потому что один автобус перевозит столько же пассажиров, сколько едет в десятках машин. В экономическом плане подобные инновации помогают снижать расходы бюджета на оплату транспортной работы за счет повышения оборачиваемости подвижного состава. Возможно, эту идею для города вообще можно считать самой полезной.

Идея 5: Дизайнерские столбики

На выходных глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале сообщил о первом установленном дизайнерском люке. Несмотря на некоторую порцию негатива по этому поводу в соцсетях, дело хорошее, которое делает город привлекательнее. Если вы спросите, в чем же привлекательность дизайнерских люков, то сразу хочется сказать, что дело не только в них. Дизайн-код, новые люки, новые, опять же, общественные пространства и скейт-парки — все это создает приятное впечатление и «очеловечивает город». Это как подстричь заросшего человека, провести косметические процедуры.

Столбики тоже можно привести к единому образцу. Они, как и люки, являются частью общественного пространства, а также элементом дорожной инфраструктуры. Во многих городах Европы столбики имеют свой дизайн. Почему бы не привести к одному знаменателю и псковские? Особенно, если снабдить их дополнительной функцией. Чтобы они были не только красивыми и аутентичными, но и помогали сделать город более безопасным. Например, снабдив светоотражающим элементом. Кроме того, столбики точно эстетичнее и безопаснее заборов вдоль дорог, которые пока еще остались у нас в городе.

Александр Елисеев