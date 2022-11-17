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Общество

Не только «вафля»: 5 идей для города

17.11.2022 16:30|ПсковКомментариев: 0

«На перекрестке вафельную разметку наносят»… Среднестатистический пскович, услышав подобную фразу хотя бы год назад, с большей долей вероятности вряд ли что-то понял. Какая еще вафельная? Почему на перекрестке? Но все течет, меняется и рисуется. И вот уже те же горожане вовсю заводят дискуссии о ее плюсах и минусах в соцсетях. Ну а наша цель не вступать в дискуссии. Наша цель вот какая: накинуть еще несколько вариантов городских инноваций. Подхватят их городские власти или нет — увидим (или не увидим). Но то, что предложения вызовут волну новых дискуссий — сомнению не подлежит. Итак, приступим.

 

Идея 1: Тактическая разметка

Раз начали наш разговор с разметки, то вполне логично данную тему продолжить. Тактическая разметка — это, с одной стороны, модный ныне стрит-арт, с другой — попытка увеличить безопасность на дорогах. Логика простая: привлечь внимание автомобилиста, чтобы тот, увидев что-то диковинное, сбросил скорость. Московский урбанист Аркадий Гершман в своем Telegram-канале пишет, что исследование по такому стрит-арту в 17-ти американских городах показало снижение количества аварий с участием пешеходов на 50%, на 37% снижение количества аварий, приводящих к травмам, и на 17% снижение общего количества аварий.

Насколько такая идея может прижиться в России — вопрос, скорее, риторический. Во-первых, всегда имеет место быть момент «привыкания». Когда ранее новое и интересное со временем становится привычным и перестает привлекать внимание, и, следовательно, рано или поздно перестанет выполнять свою функцию. Плюс данная разметка не регулируется никакими ГОСТами, что делает ее не больше, чем интересной авантюрой. Из плюсов — она недорогая и может привлечь внимание к проблеме, т. е. может являться временным решением.

Кстати, подобный арт на пешеходных переходам имел место быть в Пскове. Старожилы помнят необычную разметку, появившуюся на пешеходных переходах Запсковья в 2016-м.

 
А если вы пропустили материал про все инновации на пешеходных переходах за последние десять лет, то вот и он:
 

Идея 2: Дренирующее покрытие на парковках

Какая от него польза, спросите вы? Оно обеспечивает быстрый отвод воды с поверхности дорожного полотна. Особенно актуально после дождей и во время них же. Подобное покрытие без проблем справится с последствиями ливня. Специальные дренажные отверстия на всей площади парковки уберут воду. По желанию можно разделить парковочные места для автомобилей зелеными насаждениями. Красиво, полезно, хорошо.

Совсем недавно такие парковки стали появляться в Южно-Сахалинске, который может претендовать на роль столицы российского урбанизма.

Идея 3: Платные парковки

И снова в продолжение. На самом деле, городские и областные власти не раз упоминали про них. На днях губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на комментарии на своей странице в социальной сети «Вконтакте», допустил, что платные парковки, возможно, появятся в аэропорту и железнодорожном вокзале. Возможно, это только начало. И в будущем они появятся, скажем, на центральных улицах.

 
Конечно, многие автолюбители будут против. Потому что считают, что парковки должны быть бесплатными. И, более того, их должно быть еще больше. Но такими темпами можно превратить в парковку весь город. Платные парковки как раз позволят навести порядок на городских улицах, а также дадут толчок к развитию общественного транспорта. Кстати, теперь о нем.

Идея 4: Выделенная полоса для общественного транспорта

В наши дни проезд на автобусе считается чуть ли не чем-то постыдным. Еще бы. Ведь если у тебя есть машина, то ты можешь ездить с комфортом и ни в чем себе не отказывать. А автобус нужно еще дождаться, затем ощутить на себе все прелести давки внутри, выиграть битву за удобное место. И, конечно, отстоять в пробке наравне с остальным транспортом. Так себе ощущение. Выделенная полоса становится чем-то вроде супергероя. Благодаря ей автобусу не страшны пробки. А значит — время поездки станет быстрее, исчезнет давка внутри салона. Автобус станет ходить по расписанию без сюрпризов.

Кроме того, повысится пропускная способность. Потому что один автобус перевозит столько же пассажиров, сколько едет в десятках машин. В экономическом плане подобные инновации помогают снижать расходы бюджета на оплату транспортной работы за счет повышения оборачиваемости подвижного состава. Возможно, эту идею для города вообще можно считать самой полезной.

Идея 5: Дизайнерские столбики

На выходных глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале сообщил о первом установленном дизайнерском люке. Несмотря на некоторую порцию негатива по этому поводу в соцсетях, дело хорошее, которое делает город привлекательнее. Если вы спросите, в чем же привлекательность дизайнерских люков, то сразу хочется сказать, что дело не только в них. Дизайн-код, новые люки, новые, опять же, общественные пространства и скейт-парки — все это создает приятное впечатление и «очеловечивает город». Это как подстричь заросшего человека, провести косметические процедуры.

Столбики тоже можно привести к единому образцу. Они, как и люки, являются частью общественного пространства, а также элементом дорожной инфраструктуры. Во многих городах Европы столбики имеют свой дизайн. Почему бы не привести к одному знаменателю и псковские? Особенно, если снабдить их дополнительной функцией. Чтобы они были не только красивыми и аутентичными, но и помогали сделать город более безопасным. Например, снабдив светоотражающим элементом. Кроме того, столбики точно эстетичнее и безопаснее заборов вдоль дорог, которые пока еще остались у нас в городе.

Александр Елисеев

Теги: #городская среда #псков #урбанистика
Источник: Псковская Лента Новостей
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