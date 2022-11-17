Общество

Лебедёнка Гошу привезли в псковское подворье. ВИДЕО

Лебедёнка привезли в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе, сообщается в группе зооприюта в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Осенне-зимний период, когда к нам везут лебедей, нуждающихся в помощи, аж со всей области. В этот раз ещё совсем неокрепший лебедёнок, скорее всего, из второй кладки, остался один, без родителей. В природе, в одиночестве, он обречён на гибель», - рассказали в «Птичьем дворике».

Лебедёнку дали имя Гоша.

В сентябре в подворье привозили ещё двух лебедей. Как сообщили неравнодушные псковичи, лебедь не улетел в южные края из-за самки.