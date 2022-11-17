Общество

Почти 70 тысяч пачек сигарет уничтожили в Псковской области с начала года

Более 69 000 пачек сигарет уничтожили в Псковской области с начала 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За 9 месяцев 2022 года в Псковской области в суд передали 22 дела об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ (оборот табачных изделий без маркировки), из них рассмотрено 17 дел. По результатам их рассмотрения были наложены штрафы на общую сумму свыше полутора миллионов рублей. Общее количество подлежащей уничтожению табачной продукции составило более 69 000 пачек.

Кроме того, в суд направили три исковых заявления о закрытии сайтов, на которых реализовывалась табачная продукция в нарушение требований законодательства. Одно из заявлений удовлетворил суд, два сайта прекратили незаконную деятельность самостоятельно, до окончания рассмотрения дела.