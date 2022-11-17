Общество

Почти 40% российских мужчин не обращались в медицинские учреждения в течение года

Почти 40% российских мужчин не обращались в медицинские учреждения в течение года. Такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сегодня государственные/муниципальные учреждения здравоохранения пользуются наибольшей популярностью у населения, в течение последнего года их посещали 59%. В частных клиниках бывали треть россиян — 31%. Получали медицинскую помощь в ведомственных медицинских учреждениях только 3%.

«37% мужчин вовсе не обращались ни в одно медицинское учреждение в течение года, это в 1,8 раза больше показателя женщин (21%)», – отметили аналитики ВЦИОМ.

По возрастным группам максимум тех, кто не обращался в лечебные учреждения, приходится на респондентов старше 35 лет — 29-31%, у молодежи 18-34 лет аналогичный показатель составляет 21-26%. То есть устоявшееся мнение, что с возрастом люди чаще посещают врачей, не находит подтверждения. В течение года не посещали больницы и поликлиники чаще других также сельские жители (36%) и граждане со средним (40%) или неполным средним (38%) образованием.

Государственные/муниципальные медицинские учреждения более популярны у женщин (66%), молодежи 18-34 лет (66-63%), граждан со средним специальным (61%) и высшим образованием (60%), жителей городов-миллионников (69%) и городов с численностью 500-900 тыс. человек (68%), а также жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (66% и 64% соответственно).

Частные медицинские учреждения также популярнее у женщин (37%), россиян 18-44 лет (39-37%), граждан с высшим образованием (43%), оценивающих свои доходы как хорошие (35% vs. 24% в группе недовольных доходами), жителей городов-миллионников (43%), Центрального и Северо-Западного федеральных округов (по 35%), активных пользователей интернета (39%).

Каждый второй среди тех, кто имеет опыт обращения в бюджетные медицинские учреждения за последний год, остался доволен оказанной медицинской помощью — 49%. Это выше в сравнении с данными 2019-2020 годов на 11 процентных пунктов. Недовольны полученной медицинской помощью 23%, еще 27% отметили, что довольны лишь отчасти.

Портрет россиянина, довольного полученной в бюджетной организации медицинской помощью, — это молодой человек 18-24 лет (67%), со средним образованием (61%), довольный своим материальным положением (68%), житель Москвы/Санкт-Петербурга (61%), Центрального (56%) или Уральского федерального округа (58%).

Портрет недовольного — житель села (26%) или небольшого населенного пункта численностью до 100 тыс. человек (29%), оценивающий свое материальное положение как плохое (36%), а также жители Северо-Кавказского федерального округа (40%).