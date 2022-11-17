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Общество

Псковский губернатор провёл приём граждан по поручению президента РФ

17.11.2022 16:44|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента РФ провёл приём граждан по личным вопросам. Встреча с заявителями прошла сегодня, 17 ноября, в правительстве региона в очно-заочном формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В ходе приема граждан было рассмотрено обращение жителя поселка Заплюсье Плюсского района с просьбой о содействии в реконструкции очистных сооружений и строительстве новой канализационно-насосной станции. По его словам, система изношена и работает в аварийном режиме, что доставляет неудобство для местных жителей. Михаил Ведерников сообщил, что вопрос уже проработан областными и муниципальными властями: строительство очистных сооружений и канализационной насосной станции в поселке запланировано на 2023 год. Проект прошел конкурсный отбор в Минсельхозе России, одобрено федеральное финансирование в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Размер выделенной субсидии составит порядка 60 миллионов рублей. Муниципальный контракт на выполнение работ подписан с подрядчиком ООО «Полипласт».

Губернатор Михаил Ведерников поручил главе Плюсского района Наталье Ивановой держать вопрос на особом контроле с тем, чтобы реализовать проект в срок.

Еще два вопроса касались модернизации объектов образования. Так, жительница Великих Лук обозначила необходимость капитального ремонта центра специального образования № 3. Согласно информации комитета по образованию Псковской области, учреждение внесено в региональный проект «Модернизация школьных систем образования» и будет отремонтировано в следующем году.

«Работы на объекте должны быть выполнены к началу нового учебного года», — подчеркнул глава региона.

К этому времени будут заменены аварийные оконные блоки в рекреациях и на лестничном марше Псковского многопрофильного лицея № 8. Кроме того, по просьбе родителей школьников, губернатор Михаил Ведерников поручил главе города Пскова Борису Елкину заменить старые окна в кабинете истории уже в этом году. Заявительница поблагодарила главу региона за такое решение.

В рамках личного приема были также приняты положительные решения по ремонту двух участков дорог в Пскове. Речь идет о приведении в нормативное состояние проезжей части и тротуаров по улице Николая Васильева в 2023 и 2024 годах, а также замене дорожного полотна на Ольгинском мосту в следующем году.

Кроме того, по итогам личного приема губернатора удовлетворена просьба жительницы деревни Фишнево Бежаницкого района о ремонте памятного обелиска в честь погибших в годы Великой Отечественной войны в населенном пункте и благоустройстве прилегающей территории. Михаил Ведерников сообщил, что мемориал будет включен в перечень объектов подпрограммы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области». Ориентировочная стоимость работ — порядка 300 тысяч рублей. Обновленный памятник планируется открыть ко Дню Победы.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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