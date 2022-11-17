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Общество

Льготная категория: что положено ветеранам боевых действий

17.11.2022 16:51|ПсковКомментариев: 0

В России для ветеранов боевых действий, в том числе участников спецоперации, предусмотрены социальные льготы. В списке мер поддержки числится порядка 10 пунктов, касающиеся здоровья и компенсации определенных расходов. В будущем планируется дополнить перечень свободным посещением музеев и театров.

Кому присваивают данный статус, и на какие меры поддержки после этого можно рассчитывать, выяснила Псковская Лента Новостей.

 

Кто вправе претендовать на льготы

Статус ветерана боевых действий могут получить участники военных конфликтов, он присваивается на основании федерального закона № 5-ФЗ «О ветеранах».

Так, к ветеранам боевых действий относят военнослужащих и силовиков, которых власти СССР или РФ отправили участвовать в боевых действиях в других государствах, а также на территории страны.

Аналогичные льготы предусмотрены для членов отрядов самообороны во время контртеррористической операции в Дагестане и для тех, кто разминировал территорию СССР и других стран с 1945 по 1957 годы.

На меры поддержки могут претендовать военнослужащие автомобильных батальонов, члены летных экипажей, направленные в Афганистан, и те, кто обслуживал воинские подразделения там или с 1979 по 1989 годы был направлен туда на работу.

Отдельно в законе указаны сотрудники прокуратуры и Следственного комитета, исполнявшие свои служебные обязанности в условиях вооруженных конфликтов.

Льготы доступны тем, кто защищал российских граждан в Абхазии и Южной Осетии, принимал участие в вооруженном конфликте на территории Чечни с 1994 по 1996 годы и контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе.

Военный и гражданский персонал, выполнявший специальные задачи в Сирии после сентября 2015 года, тоже относится к льготной категории граждан.

А с 2022 года ветеранами боевых действий считаются участники спецоперации на территории Украины и Донбасса: военнослужащие, пограничники и гражданский персонал. Мобилизованные тоже смогут получить статус ветерана боевых действий и все положенные льготы.

Помимо того, планируется распространить действие закона «О ветеранах» на добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Чтобы подтвердить статус и получить соответствующее удостоверение, нужно собрать пакет необходимых документов и обратиться в военный комиссариат. Если претендент на получение льгот все еще служит в воинском формировании, то отправить запрос должно его руководство.

Льготы на ЖКХ, налоги и проезд

Как и для других льготных категорий граждан, перечень мер поддержки для ветеранов боевых действий установлен на федеральном и региональном уровне.

Обладателям этого статуса ежемесячно выплачивают небольшую сумму — с 1 февраля 2022 года она составляет 3 481,85 рубля.

Также ветераны боевых действий получают компенсацию платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Это правило распространяется на услуги по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в МКД, взнос на капремонт.

Люди из данной категории освобождены от уплаты некоторых налогов, в том числе на имущество. При наличии квартиры, дома, гаража льгота предоставляется на один объект каждого вида.

Не нужно платить и земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади.

После выхода на пенсию ветераны могут посещать те же поликлиники и больницы, к которым были прикреплены в период службы. Кроме того, им вне очереди оказывают медицинскую помощь в рамках программы госгарантий.

Ветераны боевых действий имеют право на ежегодный отпуск в удобное для них время и отдых до 35 дней без сохранения заработной платы, профессиональное обучение и дополнительное образование за счет работодателя.

Ветераны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечиваются жильём за счет средств федерального бюджета.

Пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

Также в списке преференций значится первоочередная установка квартирного телефона.

Участники конфликтов в Афганистане, Сирии и те, кто выполнял задачи в ходе спецоперации, при наличии медицинских показаний могут рассчитывать на обеспечение путевками в санатории и приобретение садовых или огородных земельных участков.

Кроме того, есть региональные меры поддержки ветеранов боевых действий. К примеру, в Псковской области с 1 января 2020 года данной категории граждан предоставляют льготы по транспортному налогу за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. Ветераны могут рассчитывать на льготный проезд в городских и пригородных автобусах.

Добрая воля музеев

Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, согласно которому музеи тоже смогут предоставлять льготы участникам и ветеранам боевых действий. По замыслу авторов инициативы, таким образом организации культуры смогут проявить патриотизм.

В настоящее время театры, музеи, концертные и выставочные залы обычно устанавливают скидки детям дошкольного возраста, обучающимся, инвалидам и военнослужащим, проходящим срочную службу, ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим категориям.

При этом каждая конкретная организация вправе дополнить список льготников. К примеру, Псковский музей-заповедник принял решение сделать бесплатный вход для ветеранов боевых действий на время проведения СВО. В учреждении действует программа «Супербилет», где указаны льготные категории.

Обладатели статуса «ветеран боевых действий» могут бесплатно заглянуть и в Пушкинский заповедник. Здесь также не берут плату за вход с героев Советского Союза и РФ, неработающих инвалидов I и II группы и сопровождающего, с детей до 14 лет, сотрудников российских музеев и некоторых других людей.

Участникам и ветеранам боевых действий разрешено бесплатно посещать Военно-исторический музей Псковской области в городе Острове. Как и инвалидам-колясочникам, пенсионерам, находящимся в домах-интернатах, представителям Российского военно-исторического общества.

Правом бесплатного посещения Гдовского музея истории края пользуются ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные семьи, учащиеся школ, расположенных в муниципалитете, и другие льготники.

Люди, имеющие статус ветерана боевых действий, могут бесплатно посмотреть спектакли Псковского театра драмы. При этом они и ветераны войны 1942-1945 годов не должны занимать более 10% мест в зрительном зале.

Есть ветераны боевых действий и в списке льготников при посещении других учреждений культуры в регионе. С полным списком лиц, на которых распространяются преференции, можно ознакомиться на сайте конкретного учреждения. При этом важно помнить, что на входе нужно будет предъявить документ, подтверждающий право на льготы.

Узнать, какие льготы вам положены, можно в налоговой службе, отделении ПФР по месту жительства, органах соцзащиты. Некоторые меры поддержки можно оформить через МФЦ или на сайте госуслуг. А если вы намерены бесплатно посетить музей — предварительно ознакомьтесь с его правилами.

Ульяна Ловыгина

Теги: #льготы #ветераны #военные #война #спецоперация #мобилизация #меры поддержки
Источник: Псковская Лента Новостей
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