Общество

Ждали его с придыханием: псковичи делятся фотографиями в соцсетях

На страницах в социальных сетях жителей Пскова стали появляться фото первого снега, который выпал в начале недели. Хоть город и не успел покрыться белым ковром, многие горожане все же смогли запечатлеть снежные красоты.

Жители с радостью фотографируют белые деревья и дороги, а вот сотрудники Госавтоинспекции призывают быть внимательнее на дорогах. Ведь, оказывается, не все успели подготовить свои машины к зимнему сезону. Удивительно, но в этом году первый снег и заморозки не стали причиной серьезных заторов в городе. Дорожная обстановка в Пскове в целом спокойная. И пока зима окончательно не наступила, предлагаем полюбоваться фотографиями жителей города и немного подзарядиться в ожидании настоящей снежной сказки.

Утром в начале недели горожане активно выкладывали фотографии с пейзажами из своих окон. Одни радовались нахлынувшим детским воспоминаниям, другие просили знакомых аккуратнее быть на дорогах.

«Вот и первый снег. Будьте аккуратнее и вежливыми на дороге, и хорошей работы городским службам», - написал Александр Баев на своей страничке «Вконтакте».

Некоторые не успели поймать быстро растаявший снег, поэтому решили поворошить фотоархивы. Так, псковичка Мария Елисеева, например, выложила снежное фото десятилетней давности.

«Иногда ждешь его с придыханием, иногда за грудой насущного и перечнем долгосрочного забываешь о самом его существовании. Но он радует всенепременно. Превратится ли спустя пару часов в мутную водицу, оледенит ли улицы города...» - написала девушка в посте.

Самые внимательные горожане отмечали, что на этой неделе выпал не первый, а уже самый настоящий второй снег. Катерина Кочкина заметила, что впервые снег в городе шел аж 5 ноября.

Те, кто успел застать снег в разгар обеденного перерыва или по пути домой, запостили много красивых фотографий города – скверы, заснеженные скамейки и башни Кремля. При этом некоторые псковичи отмечают, что появившийся снег однозначно улучшает настроение.

Другие же жаловались на то, что пешеходные дорожки и мосты покрылись изморозью, что сильно затруднило передвижение по городу. Особенный дискомфорт снег, судя по постам, доставил жителям, которые ходят пешком на Запсковье и пересекают пешеходный мост в Финском парке.

«Я не ради критики властей, но не могу не поделиться. Шёл сегодня домой как пингвин, на пешеходном мосту очень скользко, а про лестницы в Финском парке я вообще молчу. Всю дорогу держался за перила. Будьте осторожны!» - написал «Вконтакте» Олег Петров.

Не обошлось и без казусов. В день, когда выпал снег, множество шуток псковичей вызвал рабочий, отправившийся косить траву у гипермаркета «Лента» на улице Труда. Фото опубликовали очевидцы в одном из городских сообществ. Правда, шутникам быстро разъяснили дачники, что многие проводят финальный покос травы в преддверии зимы, чтобы избежать лишней грязи и возможного пала травы будущей весной.

Синоптики говорят, что пора утепляться. Скоро нас ждет настоящая снежная зима. А пока будем пытаться насладиться тем, что есть. Не забывайте выкладывать красивые фотографии в свои социальные сети, они точно радуют и вдохновляют кого-то из ваших друзей и знакомых.

Ксения Журавкова