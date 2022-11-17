Общество

Минчанин ищет прошедшего Афганскую войну отца в Псковской области

Минчанин Константин Бычков ищет своего отца Геннадия Петрова в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Бычков Геннадьевич 1989 года рождения, разыскивает своего отца – Геннадия Ивановича Петрова. Его мама - Бычкова Лидия Владимировна 1953 года рождения. Живут они в Минске», – говорится в заявлении.

По словам матери, Геннадий Петров был военнослужащим, майором.

«Побывал в Афгане. Служил он под Минском, в Марьиной Горке, потом уехал в Россию, в Псков. Единственные воспоминания о нём: огромная железная машина, набитая конфетами, - его подарок», - поделился заявитель.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно отыскать по номеру №1763687