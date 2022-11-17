Общество

В Пыталовском районе началось строительство модульной бани

Строительство модульной бани началось в Пыталовском районе. Подрядная организация ООО «Строй-РП» начала работы по монтажу свайного фундамента, который должен осуществиться по договору в течении 15 рабочих дней. Об этом на своей странице «ВКонтакет» сообщила глава района Вера Кондратьева.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева

Подготовлены документы на техническое присоединение по электроснабжению. Специалистами МП «Пыталовские теплосети» и АО «Газпром теплоэнерго Псков» определены точки подключения сетей водоснабжения и водоотведения.

В начале декабря будет осуществлена доставка основных модульных элементов бани и их сборка, наладка, устройство пандуса и облицовка цоколя. Сроки работ по контракту - до 20 декабря текущего года.