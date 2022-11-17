Общество

В Госдуме предложили выделять детям пособия к Новому году

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с инициативой о выделении «веерного пособия» на Новый год для семей тех детей, которые не получили универсальное пособие.

«Но мы сейчас вносим предложение, чтобы на Новый год вот это "веерное пособие", мы так между депутатами его называем, на новогодние подарки всем детям, которые оказались обделены универсальным пособием, в размере пяти тысяч рублей, …выделить детям тех семей, которые не получили универсальное пособие, по пять тысяч рублей на новогодние праздники», - приводит слова Останиной РИА Новости.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет был принят в первом чтении 18 октября. Ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок, в том числе было принято решение отказаться от термина «универсальное».