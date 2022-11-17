Общество

Сколько платят Деду Морозу и Снегурочке, рассказали эксперты

18 ноября празднуется День рождения Деда Мороза. Специально к дате эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подготовили подборку вакансий для Дедов Морозов и Снегурочек по всей стране.

Количество таких вакансий в этом сезоне в два раза превышает прошлогодний, причем подобные предложения о работе стали появляться уже в сентябре. Интересно, что артистов на роль Деда Мороза компании ищут на 16% чаще, чем на роль Снегурочки. Средняя заработная плата, которая указана в вакансиях Дедов Морозов, составляет 81 тысячу рублей, а вот Снегурочкам предлагают заметно меньше – 69 тысяч.

Среди требований к новогодним артистам можно выделить не только релевантный опыт работы, но и доброжелательность, артистичность, любовь к детям, вокальные и танцевальные навыки. Иногда встречаются более узкие пожелания, например, в Санкт-Петербурге работодатель ждет от кандидатов на роли Деда Мороза и Снегурочки знание вселенной Гарри Поттера.

Соискатели тоже проявляют интерес к такой работе – на hh.ru можно встретить несколько сотен резюме Дедов Морозов и Снегурочек, а также аниматоров, рассматривающих среди прочего и эти роли. В своих навыках и качествах потенциальные Деды Морозы часто делают акцент на тембр голоса и наличие бороды, а Снегурочки – на опыт работы с детьми и актерские способности.