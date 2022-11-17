Общество

В Псковской области растёт спрос на временных сотрудников – эксперты

На предложения о временном трудоустройстве сегодня приходится 8,2% от всей массы активных вакансий в России. В Псковской области временную занятость предлагают 5,6% от всех вакансий региона.

Инфографика: hh.ru

По данным hh.ru, за последний месяц количество вакансий, подразумевающих временную работу, в России выросло на 52% по сравнению с началом осени.

Чаще всего временное трудоустройство предлагают курьерам (14% от общего числа «временных» вакансий), менеджерам по продажам (8%), упаковщикам (7%), водителям (7%), продавцам (5%), операторам call-центров и учителям (по 3%), а также врачам и программистам (по 2%).

Наиболее часто временный персонал ищут работодатели Москвы (19% от всех «временных» вакансий открыты именно в столице), Санкт-Петербурга (10%), Московской области (7%), а также Свердловской области и Краснодарского края (по 4%).

«Согласно постановлению правительства, трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. То есть, рабочее место за сотрудником сохранится, и в дальнейшем он сможет вернуться к своим привычным обязанностям в той же компании на тех же условиях. Это касается и тех сотрудников, которые находятся на испытательном сроке. На время отсутствия работника компания может принять на его место другого человека по срочному трудовому договору в соответствии со статьёй 59 ТК РФ. В срочном трудовом договоре работодатель должен прописать не только стандартные условия работы (заработная плата, место работы, должность), но и основание срочности, а также период, на который принимается сотрудник. В случае, когда новый человек принимается на место мобилизованного сотрудника, подходит формулировка без указания конкретной даты прекращения договора: "На время исполнения обязанностей сотрудника ...". Договор будет прекращен в день возращения к своим обязанностям основного сотрудника», - рассказала эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева.