Общество

Умер известный великолукский предприниматель Александр Солодовников

Умер известный предприниматель из Великих Лук, руководитель группы компаний «Март», учредитель новостного портала iluki.ru Александр Солодовников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГК «Март».

Фото: ГК «Март»

«Сегодня не стало нашего любимого руководителя и основателя компании Александра Владимировича Солодовникова. ГК "Март" глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Александра Владимировича. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя - в истории компании, в истории города», - сообщили в группе компаний.

Прощание состоится завтра, 19 ноября, в 13:00 по адресу: улица Ставского, дом №70.