Общество

Фотоконкурс «Ангел по имени мама» стартует в Псковской области

Фотоконкурс «Ангел по имени мама» стартует в общественной приемной «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

С 17 по 25 ноября все желающие в возрасте от 6 до 16 лет могут прислать творческие работы на тему «Мамы разные нужны, мамы разные важны!» на почту roppskov_903@mail.ru с приложенной заявкой.

27 ноября в Пскове перед тематическим концертом в Доме офицеров состоится большая фото-выставка, где любой желающий сможет проголосовать за понравившуюся работу в номинации «Самая креативная работа». После подсчета голосов, победитель будет приглашен в общественную приемную «Единой России», где получит главный приз. Все участники - дипломы за участие.

Фото работы должны быть вертикальными и соответствовать заявленной тематике - отображающие профессиональную деятельность мамы. Подробности о конкурсе можно узнать по телефону (8112) 662512.