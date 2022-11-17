Общество

Работодатели стали активно набирать сотрудников старше 45 лет

Приглашения на собеседование в октябре этого года получили 317 тысяч кандидатов в возрасте от 45 лет — это рекордный показатель с начала 2021 года.

В этот период были особенно востребованы соискатели зрелого возраста в сферах автобизнеса, страхования, транспорта и логистики, безопасности и строительства, сообщают «Известия» со ссылкой на hh.ru.

При этом, в октябре по сравнению с предыдущим месяцем число кандидатов 45+, которых позвали на интервью, увеличилось на 9,2 тыс. или 3%

Кроме того, в октябре 2022-го по сравнению с тем же месяцем 2021-го на 71,3 тыс. или на 29% больше кандидатов зрелого возраста были приглашены собеседование, следует из статистики HeadHunter. Максимальный прирост заметен в сферах фитнеса и красоты (+71,4%), PR и рекламы (+71,2%), инвестиций и консалтинга (+69%), менеджмента (+53%), транспорта и логистики (+52%).

Между тем, выросла доля сотрудников 45+ в традиционно «мужских» профотраслях, рассказали в сервисе SuperJob. В топе – профессии слесаря механосборочных работ (+14 п.п.), водителя грузовика (+11 п.п.), инженера-проектировщика (+11 п.п.) и электрогазосварщика (+9 п.п.).

Во ВНИИ труда связывают тенденцию «взросления» кадров с демографическим спадом 90-х.

Всё меньший процент молодежи на рынке труда, а также частичная мобилизация склоняют работодателей к тому, чтобы смотреть в сторону кадров из старшего поколения, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.