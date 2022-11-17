Общество

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» посетили аквапарк

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» посетили аквапарк «Акваполис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Ксения Романова

Участницы смогли не только насладиться прекрасным банным комплексом, spa-бассейнами, горками и настоящим летним отдыхом, но и сделали несколько снимков в кафе и баре аквапарка, отметили организаторы.

«Участницы отметили, что посещение аквапарка стало отличным подспорьем между репетициями и мероприятиями, которое позволило отдохнуть и набраться сил перед финальным шоу фестиваля», - добавили они.

Напомним, финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» состоится 26 ноября и пройдёт в БКЗ филармонии.