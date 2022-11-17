Общество

«Неделю горячих линий» запускают псковские судебные приставы

«Неделю горячих линий» запускает управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области с 21 по 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В понедельник, 21 ноября, с 14:00 до 17:00 граждане могут обратиться на горячую линию по вопросам деятельности коллекторских агентств по телефону: 8 (8112) 69-90-77.

Во вторник, 22 ноября, горячую линию проведут по вопросам коррупции также с 14:00 до 17:00. Обратиться можно по телефону: 8 (8112) 69-90-75 и сообщить факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников регионального управления.

В среду, 23 ноября, с 14:00 до 17:00 будет работать горячая линия по вопросам взыскания алиментных платежей по номеру телефона: 8 (8112) 69-91-23.

В четверг, 24 ноября, с 15:00 до 17:00 состоится горячая линия с главным судебным приставом Псковской области Сергеем Колесниковым. Обратиться по вопросам исполнительного производства можно по телефону: 8 (8112) 69-90-98.

Всю подробную информацию можно найти на официальном сайте УФССП по Псковской области, а также в группе «Приставы Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Также продолжает свою работу горячая линия для мобилизованных граждан и их родственников по номеру: 8 (8112) 69-90-50.

Всю актуальную информацию по проведению мероприятий можно узнать на официальном сайте УФССП по Псковской области (раздел «Новости») и в группе «ВКонтакте».