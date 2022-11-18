Общество

Порядок медицинского освидетельствования для владения оружием напомнили псковичам

Гражданин, который впервые приобретает гражданское оружие, обязан пройти медицинское освидетельствование и подтвердить отсутствие медицинских противопоказаний. Действующие владельцы оружия, приобретённого по лицензии, обязаны проходить такое медосвидетельствование один раз в каждые пять лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Процедуру проводят только государственные и муниципальные организации здравоохранения. Сведения об оформлении медицинского заключения вносят в единую информационную систему и передают в Росгвардию. Аналогичным образом туда поступает информация и об отказе в оформлении заключения и наличии заболеваний, препятствующих владению оружием.

В случае болезни, препятствующей дальнейшему владению оружием, необходимо добровольно сдать ружьё, боеприпасы и разрешительные документы в Росгвардию. Отказ приводит к изъятию предметов вооружения и аннулированию разрешений на их хранение и ношение. Такие же последствия влечёт уклонение владельцев оружия от обязательного медицинского освидетельствования.

Изъятые предметы вооружения в течение одного года хранят в территориальном органе Росгвардии или МВД России. За это время гражданину рекомендуют восстановить право на владение оружием, устранив обстоятельства, ставшие основанием для изъятия, продать или подарить ружьё другому лицу в законном порядке или написать заявление на утилизацию оружия. В случае бездействия принимают меры, направленные на принудительное отчуждение имущества, которое влечёт утрату бывшим владельцем права собственности на изъятые предметы вооружения.