Общество

Почти 30 тысяч тонн торфа экспортировали из Псковской области с начала года

31,9 тысячи тонн и 154,7 тысячи кубических метров подкарантинной продукции экспортировали с территории Псковской области в 2022 году под контролем управления Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

С территории Псковской области за 10 месяцев 2022 года под контролем сотрудников ведомства оформили фитосанитарные сертификаты для отправки на экспорт 28,1 тысячи тонн, 9,4 тысячи метров кубических торфа, 3,9 тысячи тонн семян рапса, предназначенного на продовольственные и фуражные цели, 130,4 тысячи метров кубических пиломатериалов, 9,7 тысячи метров кубических древесной щепы и 5,1 тысячи метров кубических деловой древесины.

Экспортёрами продукции выступили предприятия Псковской области, отправившие партии более чем в 20 стран мира. Семена рапса были отгружены на экспорт в Республику Беларусь, основной страной-импортером торфа выступил Китай, кроме того значительные объёмы отправились в Республики Казахстан, Киргизия, Узбекистан, США, Литву, Латвию, Нидерланды, Испанию, Монголию, Абхазию и Японию. Основная доля экспорта лесоматериалов пришлась на Эстонию, Латвию, Египет, Литву, Финляндию, Турцию, Испанию.

После необходимых мероприятий на экспортные партии были оформлены фитосанитарные сертификаты в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями стран-импортеров.