Общество

Премьера нового проекта «Прессинг» на «ПЛН FM». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись новой программы «Прессинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 ноября. Ведущие новой программы — журналист Юлия Магера и публицист Константин Калиниченко — будут «прессовать» региональные СМИ и медиапространство Псковской области.

О чем говорит и о чем молчит псковская пресса? Кто побеждает в битве провластных и оппозиционных медиа? Как федеральные тенденции проецируются на региональное медиаполе? Все о жизни «бумажной» прессы, телевидения, электронных СМИ, их беспокойное настоящее и туманное будущее.

Программа будет выходить раз в две недели, по пятницам в 12.05, чередуясь с «Хайпожорами». Сегодня смотрите пилотный выпуск!