Общество

Собственника кабельной линии ищут в Великих Луках

Компания «Россети Северо-Запад» обратилась в Псковский городской суд с заявлением о признании права собственности на кабельную линию в Великих Луках. Тех, кто считает себя собственником данного имущества, просят обратиться в суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в горсуде.

Речь идёт о кабельной линии 10 кВ протяжённостью 15 метров от опоры №20 до закрытой трансформаторной подстанции (ЗТП) №1183 КВЛ-10 кВ ф. 130-18 ПС130-3ТП№1183, расположенной на улице Новосокольнической в Великих Луках.

Заявление принято к производству судьи Псковского городского суда Ольги Фишовой. Судебное заседание назначено на 12 декабря в 11.00 по адресу: город Псков, улица Петровская, дом №24, кабинет №50 (4 этаж).

«В связи с изложенным всем заинтересованным лицам, которые считают себя собственниками данного имущества либо его иными законными владельцами, предлагается обращаться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе либо в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях (во внесудебном порядке), либо в Псковский городской суд Псковской области для участия в рассмотрении заявления», - добавили в суде.