Общество

Четыре чашки кофе в день станут профилактикой болезней печени - врач

Четыре чашки кофе в день станут профилактикой болезней печени. Такое заявление сделал врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

По словам врача, исследования показывают, что у людей, выпивающих до четырех чашек кофе в день, риск возникновения болезней почек на 11% меньше, если сравнить с теми, кто не пьет кофе вообще, сообщают RuNews24.

Также благотворно на почки влияет лимонная вода. Такое утверждение прозвучало от диетолога Михаила Гинзбурга. Специалист рассказал, что этот напиток уменьшает риск образования камней. Кроме того, диетолог подчеркнул положительное воздействие клюквенного морса. Он обеззараживает мочевыделительные пути.