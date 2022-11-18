Общество

Более 20 млрд рублей потратили жители СЗФО на онлайн-покупки через SberPay с начала года

С начала 2022 года клиенты Сбера совершили через платежный сервис SberPay онлайн-покупки на общую сумму свыше 20 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года количество транзакций увеличилось в 8 раз по отношению к 2021 году – до 25 миллионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Средний чек по операции через SberPay составляет около тысячи рублей.

Оплата покупок с помощью этого платёжного инструмента, во-первых, позволяет выбрать любую из имеющихся карт для оплаты, причём остаток по карте виден сразу, а не тогда, когда операция уже отменилась из-за недостатка средств на ней. Во-вторых, можно не бояться кражи персональных данных – они остаются в защищённой системе Сбербанка. Кроме того, это экономит и деньги – пользование SberPay абсолютно бесплатно, – и время, которое не нужно тратить на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС.

Для владельцев СберКарт – дебетовой, кредитной и тревел – и для клиентов СберПервого Сбер запускает уникальный анимированный дизайн карты в приложении СберБанк Онлайн и на экране оплаты SberPay.