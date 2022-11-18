Общество

Немецкие саженцы можжевельника не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области

Живое имаго насекомого, схожее по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом, обнаружили при проведении карантинного фитосанитарного контроля 36 саженцев можжевельника, происхождением из Германии, на складе временного хранения в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ФГБУ «Ленинградская МВЛ» были проведены лабораторные исследования, по результатам которых установлена зараженность подкарантинной продукции западным цветочным (калифорнийским) трипсом (Frankliniella occidentalis Perg), включенным в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Саженцы хвойного кустарника перевозились в автомобиле из Литвы в Псков. Выпуск зараженных саженцев на территорию Российской Федерации запрещён.