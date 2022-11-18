Общество

«Осталось сделать рывок»: в порховской школе №1 заканчивают ремонт

Ход ремонта школы №1 в Порхове проконтролировал глава Порховского района Юрий Семенов. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Юрий Семенов / Telegram

«В очередной раз посетил первую городскую школу, где ремонт вступил в завершающую стадию», - отметил Юрий Семенов.

По его словам, практически готовы третий и второй этажи. Идёт сборка и расстановка мебели. На первом этаже приступили к укладке линолеума.

«Друзья, я понимаю, что все мы устали, нервы на пределе, но осталось сделать рывок. Финиш уже не за горами, и он отчётливо виден. Еще немного, ещё чуть-чуть. Спасибо всем за понимание!» - добавил глава района.