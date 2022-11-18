Общество

Акция «Коробка храбрости» стартовала в Псковской области

Традиционная акция «Коробка храбрости», направленная на поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями и находящихся на длительном лечении, стартовала в Псковской области 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В Пскове «Коробка храбрости», куда все желающие смогут складывать небольшие подарки-призы за смелость, установлена в общественной приемной партии по адресу Гоголя, 9.

В коробки можно положить можно конструкторы, куклы, детские книжки, раскраски, фломастеры, наборы для творчества и т. д. Подарки передадут в медицинские учреждения, где дети смогут выбрать себе любую понравившуюся «награду».

В Великих Луках в следующих местах:

общественная приемная партии «Единая Россия» (улица Некрасова, 10),

управление образования (улица Дружбы, 33),

гимназия,

средняя школа №13.

Место установки «Коробки храбрости» в районе можно узнать в местных общественных приемных партии.

Принять участие в акции может любой желающий до 5 декабря. Далее все подарки передадут в медицинские учреждения.