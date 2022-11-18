Общество

День ракетных войск и артиллерии отмечается в России

В субботу, 19 ноября, в нашей стране отмечается памятный день Вооруженных Сил России — День ракетных войск и артиллерии. Профессиональный праздник установлен согласно Указу президента РФ.

Напомним, что День ракетных войск и артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерии в этом контрнаступлении принадлежала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года заслуги артиллеристов были отмечены учреждением праздника — Дня артиллерии. В 1964 году праздник был переименован в День ракетных войск и артиллерии.