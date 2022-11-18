Минюст включил Шихман* и Noize MC* в список иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, блогера Михаила Светова*, журналистку Ирину Шихман* и рэпера Ивана Алексеева*.
«Шихман Ирина Юрьевна*, Алексеев Иван Александрович*, Светов Михаил Владимирович*», - следует из соответствующего перечня ведомства.
Иван Алексеев* - имя рэпера Noize MC*, пишет РИА Новости.
Реестр физлиц-иноагентов также пополнили блогер Руслан Карпук*, политик и блогер Вячеслав Мальцев*, физик Андрей Заякин*, юрист Олимпиада Усанова*.
В реестр СМИ-иноагентов включены журналист и общественный деятель Ирек Биккинин** и журналист Дмитрий Колезев**.
Ирек Биккинин** – главный редактор «Татарской газеты».
Дмитрий Колезев** – уральский журналист и медиаменеджер, ныне главный редактор издания Republic** (СМИ-иноагент). После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
** СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.