Общество

Россиянам перечислили способы покупки авто в Европе

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин перечислил возможные способы покупки машины в Европе. Его рекомендации приводит «Лента.Ру». Отмечается, что ранее российские дилеры предупредили о дефиците автомобилей европейских и японских компаний. Они отметили, что если не возобновить поставки в скором времени, то машин в автосалонах хватит не более чем на четыре месяца.

«Первое: если у вас есть шенген, то заехать через третьи страны в Европу можно. Для этого должны быть веские причины, которые оговорены странами, например, наличие родственников. Если гражданина пустили в шенгенскую зону, и он купил машину, то на этом авто он может выехать на территорию России через другие страны Евросоюза, например, Польшу. Потому что запрета на выезд и на перемещение нет», — объяснил эксперт.

Еще одни вариант — это когда машины привозят в Россию при помощи граждан Белоруссии или других стран СНГ, поделился автоэксперт. Для них при наличии визы въезд не ограничен, и они пригоняют машины на территорию России.

Третий путь: россиянин может прилететь в Европу, выбрать машину, и затем ее перегонят в Россию.

«Четвертый вариант — когда гражданин на аукционе заказывает автомобиль, и его привозят те, кто профессионально этим занимается. Это уже будут граждане тех стран, откуда вывозится автомобиль», — рассказал Вячеслав Субботин.

Он также отметил, что в настоящее время все четыре схемы активно используются гражданами России при приобретении автомобилей.