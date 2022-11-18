Общество

Врач-нутрициолог предупредила о вреде овощных салатов

Овощные салаты способствуют очищению организма от токсинов и шлаков, однако они могут быть противопоказаны при нарушениях обмена веществ и хронических патологиях желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила нутрициолог Екатерина Новикова, передает «Газета.Ру».В частности, овощи могут навредить при заболеваниях желчного пузыря, сахарном диабет, гастрите и язве желудка. При отсутствии подобных хронических заболеваний, овощи пойдут на пользу, если есть их ежедневно.

«При отсутствии противопоказаний для заботы о своем ЖКТ следует готовить себе салат «Щетка» хотя бы один раз в неделю. Для его приготовления потребуется одна свежая свекла, одна морковь, 150 граммов свежей капусты, которую также можно заменить на огурец. Свеклу и морковь следует натереть на крупной терке, а капусту — нашинковать, перемешать все ингредиенты и заправить нерафинированным маслом», — рассказала врач.

Заправку для полезных салатов также можно делать из сока цитрусовых или оливкового, тыквенного и кунжутного масел, объяснила эксперт.