Общество

Псковским пенсионерам объяснили, как не стать жертвой преступления

Псковская полиция призывает пожилых граждан придерживаться правил, которые позволят предупредить противоправные действия в их отношении. Соответствующие рекомендации размещены на сайте УМВД России по Псковской области.

«Обеспечение безопасности пожилых граждан – одна из важных задач, стоящих перед органами внутренних дел. Люди старшего поколения в силу своего возраста и состояния здоровья нередко становятся объектами пристального внимания злоумышленников, - отмечается в сообщении. - К сожалению, случаи совершения мошеннических действий в отношении пожилых граждан отмечаются довольно часто. Как правило, преступники под предлогом продажи (покупки) различных товаров, вещей и продуктов питания, представляясь работниками службы социальной защиты населения, медицинскими работниками и другими лицами, проникают в квартиры и дома одиноких пенсионеров, где, воспользовавшись их доверчивостью, совершают хищения денег, золотых изделий и других ценных вещей».

Для предупреждения противоправных деяний в отношении лиц пенсионного возраста им рекомендуется придерживаться следующих простых правил:

не оставляйте денежные средства дома где-нибудь в шкафах или тумбочках, исключите возможность обнаружения денег посторонними лицами при беглом осмотре квартиры; а также, по возможности, храните крупные суммы в банках;

не открывайте дверь в жилище незнакомым, в том числе представившимся сотрудниками различных социальных (коммунальных) служб. В любом случае не нужно стыдиться попросить у посетителей предъявить документы. Более того, даже после предъявления документов, не спешите открывать незнакомцам двери. Не лишним будет позвать соседей, позвонить в соответствующие учреждения и поинтересоваться, направляли ли они своего сотрудника и как его фамилия, либо сообщить по телефону «112» о пришедших «посетителях»;

если незнакомые лица под видом социальных работников все же зашли в квартиру, необходимо закрыть дверь, постоянно находиться в том месте, где хранятся деньги, потребовать от пришедших предоставить подтверждающие их личность документы, предложить связаться по телефону «112» с сотрудниками органов внутренних дел для подтверждения правомерности их действий.

Есть еще ряд советов, которые нашим ветеранам следует принять к сведению:

в дни получения пенсии вам лучше посещать почтовые отделения, сбербанки и банкоматы с родственниками или людьми, которым вы доверяете;

получив пенсию, старайтесь пересчитывать деньги, не привлекая внимания окружающих;

выходя из почтового отделения, обращайте внимание на лиц, которые идут следом, не вступайте в беседу с ними и не поддаваться на их предложения;

не теряйтесь, если на пути вашего следования обнаружен чей-то кошелек, обратите на него внимание идущих рядом людей, а сами пройдите мимо, поскольку, скорее всего, это уловка мошенников;

не вступайте ни в какие сомнительные сделки с незнакомыми гражданами;

чтобы пенсионер смог получить социальные выплаты – представители Пенсионного фонда никогда не потребуют от него переводить деньги на какой-либо счет. Не забывайте об этом!

никому не сообщайте данные своих банковских счетов (например, код доступа к вашей кредитной карте).

Важно помнить и другое:

представители госучреждений никогда не звонят, чтобы сообщить какие-либо новости (если, конечно, вы сами не оставите запрос и свой номер телефона для обратной связи);

если звонящий называет вас по имени и отчеству, знает ваш адрес, семейное положение и другую информацию персонального характера, то это вовсе не означает, что он является официальным лицом. Такие сведения можно получить разными способами, в том числе из баз данных, находящихся в открытом доступе;

если звонящий внушает вам доверие, то для подстраховки уточните его имя, фамилию и занимаемую должность. Перезвоните в названную собеседником организацию и убедитесь в том, что он не вводит вас в заблуждение;

ни в коем случае не покупайте лекарства и медицинские аппараты у людей, представившихся медицинскими работниками, даже если эти товары снабжены соответствующими инструкциями, сертификатами качества и продаются с заманчивой скидкой. Помните, что все эти документы можно легко подделать, а цена на такие препараты в аптеках в несколько раз ниже и скидки пенсионерам там гарантированы;

если вам по телефону сообщили, что вы больны и нуждаетесь в срочной госпитализации, ни в коем случае не принимайте поспешных решений. Позвоните людям, которым полностью доверяете, и расскажите им об этом телефонном звонке, спросите совета. Это не займет много времени;

и еще: если по телефону вам звонит близкий человек (сын, внук, внучка и т. д.), сообщая, что, якобы, попал в беду, и просит срочно прислать денег через курьера, не спешите этого делать. Перезвоните ему, а если он не возьмет трубку, свяжитесь с другими родственниками, советуют в пресс-службе УМВД России по Псковской области.