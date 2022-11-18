Общество

Девушку в валенках с помпоном нашли живой

Девушку в валенках с помпоном нашли живой. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на источник в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, девушку искали в Пскове, Москве и Московской области с 10 ноября.