Общество

Митрополит Тихон выступил против преследования за гомосексуализм

Уголовного преследования за гомосексуализм быть не должно, но и не должно быть пропаганды ЛГБТ, заявил в субботу глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), передает РИА Новости.

«Есть вещи, которые нельзя делать привлекательными. Не все привлекательное – доброе. Хотели бы (противники закона о запрете ЛГБТ-пропаганды - ред), чтобы их сын или дочь, сходив на ЛГБТ-фильм, вдруг страшно заинтересовались бы. Это же новые впечатления, так интересно, так элитарно. "А что я в себе чувствую? Может, я чувствую это в себе?" (спрашивают они себя – ред) - и начинается, приходят родители и воют, что с ними происходит. Для семьи это катастрофа», - сказал митрополит Тихон в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

«Мое мнение, что уголовных преследований (за принадлежность к ЛГБТ – ред.) быть не должно. В России не преследуют гомосексуалистов. Но пропаганды (ЛГБТ – ред.) – ни прямой, ни косвенной тоже быть не может», - добавил иерарх.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее. Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность.