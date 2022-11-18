Общество

13 постов скорой помощи по уникальному проекту построят в Псковской области

13 постов скорой помощи по уникальному проекту построят в Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении, передает «МК в Пскове».

Уникальный псковский проект специалисты запланировали еще в 2020 году, во время визита поста скорой помощи в Новосокольниках. Новый проект учитывает все детали от хорошей униформы и постельного белья до комфортной мебели. В разработке проекта принимала участие фельдшерская команда.

Теперь вместо аварийного здания в Новосокольниках открылся реконструированный пост площадью 160 квадратных метров. Медики назвали его «настоящими хоромами», добавил Михаил Ведерников. Здесь обустроены отдельные зоны отдыха для водителей и фельдшеров, спальные места, пищеблок и места для хранения лекарств и медицинских принадлежностей.

Кроме того, в здание провели интернет, приобрели диваны, телевизор, компьютер, плиту, посуду и одеяла с подушками. «Сделано полностью под ключ: заходи и работай в удовольствие», - оценил губернатор.

Аналогичные проекты планируется реализовать и в других районах. 4 поста в рамках программы развития приграничных территорий откроют в Себежском, Пыталовском, Гдовском и Печорском районах в 2024-м году. Остальные нужно будет строить за счёт областных средств.

Тем не менее, руководство региона видит объективную необходимость в строительстве таких учреждений – в такие условия легче привлекать дефицитные кадры. Комитету по здравоохранению предстоит разработать соответствующую региональную программу для реконструкции постов скорой помощи.