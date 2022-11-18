Общество

Всемирный день ребенка отмечают 20 ноября

Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

«Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. К сожалению, в современном мире их интересы и права часто нарушаются, причем как в беднейших, так и в развитых странах. Неудовлетворительные условия — одно из самых распространенных нарушений прав детей. Без достойного и безопасного жилья, без санитарных условий проживания детям гораздо сложнее жить и развиваться. Здоровье не может быть крепким в антисанитарных условиях, а право на игру не может быть осуществлено при отсутствии безопасного места для игр», - пишет calend.ru.

ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из дней, который каждое из них признает целесообразным, и предположила, что всеобщее празднование Всемирного дня ребёнка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями. А 20 ноября знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка.