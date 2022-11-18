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Общество

В Псковской области проходит операция «Дети России – 2022»

20.11.2022 12:45|ПсковКомментариев: 0

Второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022 проводится на территории Псковской области с 14 по 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Цель операции - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, информирование населения об ответственности за участие в незаконном обороте наркотических средств, выявление фактов вовлечения молодых людей в преступную деятельность, связанную с наркобизнесом.

В ходе операции сотрудники полиции проводят лекции и беседы в образовательных учреждениях области, организовывают антинаркотические квесты, рейды по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и другие мероприятия, направленные на повышение престижа здорового образа жизни среди представителей молодого поколения.

Теги: #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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