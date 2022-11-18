Общество

Ледяные дожди накроют Европейскую Россию

В предстоящие дни территорию Европейской России продолжат атаковать активные балканские циклоны.

Фото: freepik

Наполненные тёплыми и влажными воздушными массам, они будут прорываться на довольно холодную, остывшую и заснеженную поверхность, создавая в зоне своих атмосферных фронтов благоприятные условия для образования гололёдных явлений и ледяных дождей, сообщает метеоцентр «Фобос».

Уже сегодня ледяные дожди и гололёдные явления возможны в Черноземье и Саратовской области. Вечером в воскресенье, когда к юго-западным границам страны подберётся следующий южный циклон, новая порция гололёдов и ледяных дождей вновь накроет Черноземье, а к вечеру понедельника переохлажденные осадки возможны в Брянской и Орловской областях, а также на юге Калужской области.

В ночь на вторник фронт гололёдных явлений и ледяных дождей будет перемещаться с юга на север по территории Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областей, а ближе к утру придёт в Московскую область. В течение дня во вторник подобные явления ожидаются также во Владимирской и Ивановской областях. В середине недели ледяные дожди возможны в Верхнем и Среднем Поволжье.

Напомним, что ледяные дожди не только делают дорожные покрытия очень скользкими, они создают толстую ледяную корку на проводах и ветвях деревьев, угрожая падением ветвей и деревьев и обрывами линий электропередач.