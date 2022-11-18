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Общество

Стилист перечислила плюсы и минусы головных уборов зимой

20.11.2022 21:24|ПсковКомментариев: 0

Плюсы и минусы различных головных уборов зимой перечислила стилист, мастер по коротким стрижкам, создатель быстрой техники укладки «Руки и фен» Галина Тоторина.

«В зимнее время года приходится утепляться, но все равно хочется выглядеть стильно и красиво. Очень часто, надевая шапку, мы стараемся волосы выправить из-под нее вперед, чтоб все видели, какие они у нас красивые, ухоженные. При этом мы перемещаемся из тепла в холод и обратно, локоны постоянно попадают под перепад температур и портятся. Длинные волосы просто не выдерживают таких экзекуций, именно поэтому под шапку лучше всего стричь каре в разных вариациях», — заявила Тоторина в беседе с «Мослентой».

По ее словам, не слишком длинные локоны страдают меньше, но хотя бы раз в три месяца стрижку нужно обновлять, состригать испорченные концы.

Многие не любят шапки, потому что из-за них волосы электризуются, заметила стилист. Чтобы убрать статическое электричество, нужно брызгать в шапку антистатик, а, надевая ее, растягивать края: так она не будет приминать волосы.

«Под капюшоном можно носить разные варианты стрижек. Волосы им не так сильно приминаются, как шапкой: он более свободный, сильно не портит прическу. Капюшон защищает волосы от ветра и холода и при этом позволяет окружающим увидеть их», — продолжила специалист.

Но это не значит, что капюшон лучше, чем шапка, подчеркнула собеседница «Мосленты». «Вы должны понимать, что, если носите постоянно капюшон от шубы или теплой куртки, со временем он будет накапливать грязь, жир, стайлинги и другие частички уходовых средств. То есть будет не только защищать вас от холодов, но и пачкать волосы. Шапку можно регулярно стирать, а с верхней одеждой в этом плане сложнее», — объяснила Тоторина. Тем, кто отдает предпочтение шапкам, она посоветовала купить несколько, чтобы всегда была замена той, что отправлена в стирку.

«Помимо перечисленного, сейчас очень актуальны капоры. Они бывают с замками и без. Их тоже можно выбрать несколько, чтобы носить попеременно без вреда для волос», — добавила Тоторина.

Источник: Псковская Лента Новостей
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