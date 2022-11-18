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Массивы снеговых туч накроют Северо-Запад России

Массивы снеговых туч накроют Северо-Запад России на предстоящей неделе.

«В атмосфере на Севере и Северо-Западе будет доминировать антициклон, и только в середине периода над регионом могут появиться разрозненные массивы снеговых туч», – сообщает метеоцентр Фобос.

Преобладающая дневная температура на севере от −4 до −9˚С, в юго-западной части от 0 до −5˚С.

В Центр уже в понедельник будет прорываться циклон, а на пик ненастье выйдет во вторник-среду. Ожидаются снегопады, местами переходящие в дожди, возможны ледяные дожди.

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С четверга погода в регионе стабилизируется. Днём в регионе от −4 до +1˚С.

В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, в среду возможен небольшой снег. Преобладающая дневная температура от −1 до −4˚С.

В Москве в начале и конце рабочей недели без существенных осадков, а в середине периода ожидаются снегопады, во вторник-среду переходящие в ледяные дожди. Днём в столице от −1 до −4˚С, во вторник-среду – от −2 до +1°С.