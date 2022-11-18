Общество

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — председатель регионального отраслевого объединения работодателей в сфере негосударственной охраны и безопасности «Ассоциация обеспечения безопасности» Дмитрий Романов.

Ведущий программы, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский поговорит с ним о том, как детектор лжи может помочь работодателям.

Трансляция завершена.