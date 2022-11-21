Рисунки для отправки на фронт собирают в Псковской области

Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям запустили новогодний этап акции «Всегда рядом»: сбор детских рисунков в преддверии Нового года. В Псковской области сбор рисунков проводит реготделение Союзмаша. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор реготделения Союзмаша Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Работы отправят российским военным, участвующим в специальной военной операции, в составе брендированных новогодних подарков.
«Приглашаю всех неравнодушных жителей Псковщины вместе со своими детьми присоединиться к акции и поддержать наших военных», - обратился к псковичам Александр Козловский.
Оригиналы рисунков необходимо принести в местные отделения партии до 25 ноября включительно, далее они будут переданы в центральный офис Союзмаша России. Адреса приемных «Единой России» в Пскове, Великих Луках и районах можно найти по ссылке.
Рисунки должны соответствовать следующим требованиям:
Помимо рисунка по желанию можно оставить обращение к военным или поздравление.
Фонд «Всегда рядом» основан президентом Союзмаша России Сергеем Чемезовым, сбор помощи стартовал в конце февраля. В рамках «Всегда рядом» идет сбор средств на спецсчет, на поступившие деньги оказывается помощь вынужденным переселенцам из Донбасса, размещенных в ПВР, а также направляется непосредственно на территории. Кроме материальной помощи, Союзом машиностроителей и Лигой содействия оборонным предприятиям активно проводятся мероприятия по социальной адаптации жителей Донбасса, добавил депутат.