Общество

Юрист предостерёг россиян от взятия кредитов для родственников

В Челябинске женщина взяла кредит по просьбе брата, а тот потом отказался рассчитываться по счетам, оставив ее один на один с платежами. Эксперты рассказали, как обезопасить себя, если помочь другу все-таки хочется, и как призвать к ответу виновника.

«На практике довольно часто встречаются ситуации, когда кто-то берет кредит за другого человека, а потом, когда человек не может его выплачивать, долг остается на оформившем заем. Юрист здесь может помочь только в том случае, если есть хоть какие-то доказательства, документально подтверждающие обязательства человека, попросившего этот кредит взять», — заявил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко в беседе с «Известиями».

По его словам, если нет расписок или других документов, подтверждающих передачу денежных средств, а также отсутствует личная переписка, с помощью которой можно достоверно установить причастных к неприятной ситуации, то сделать что-то будет сложно.

«Если же человек готов сам выступить кредитором, то есть одолжить свои деньги кому-либо, то такие договоренности, безусловно, можно и нужно фиксировать на бумаге», — комментирует член бюджетной комиссии Федеральной нотариальной палаты, нотариус города Подольска Ия Горбункова.

Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова поясняет, что в подобной ситуации следует продолжать оплачивать кредит банку, не допуская просрочки, и одновременно взыскивать денежные средства с вероломной приятельницы в судебном порядке по расписке.