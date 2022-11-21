Общество

Финансист раскрыла способ накопить на старость

Заместитель директора института финансовой грамотности финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова раскрыла способ накопить на старость.

Накопить можно посредством игры — откладывать в день от десяти до 150 рублей. Это займет 15 дней.

«А следующие дни до конца месяца откладывать на 10 рублей в день меньше, т.е. на 16-й день 140 рублей, на 17-й день 130 рублей и так далее», — отметила Минчичова в беседе с агентством «Прайм».

По словам финансиста, ежедневно можно увеличивать или уменьшать сохраненную сумму, а итог за месяц перевести на накопительный счет или инвестировать. Это поможет сформировать финансовую подушку безопасности, резюмировала Минчичова.