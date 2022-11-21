Общество

Съёмки кулинарного трэвел-шоу завершились в Псковской области

Съёмки кулинарного трэвел-шоу Первого канала «Повара на колёсах» завершились в Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

Шеф-повара из Москвы Виталий Тихонов и Денис Крупеня провели в регионе три дня: путешествовали по знаковым историческим и культурным местам области, знакомились с традиционной местной кухней, общались с поварами ресторанов и местными фермерами, посещали псковский рынок.

«Итогом стала кулинарная битва: на улице Пушкина в Пскове шефы приготовили блюда, на которые вдохновила их наша земля. Дегустировали блюда жители и гости города. Благодарю команду проекта за внимание к Псковской области», – отметил губернатор.

Выпуск программы можно будет увидеть 18 декабря, он выйдет в эфир «Первого канала» в 11:10.