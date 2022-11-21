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Общество

Работодатели рассматривают россиянок на позиции, которые ранее считались «мужскими» – аналитики

22.11.2022 09:16|Псков

Российские работодатели рассматривают женщин на позиции, которые ранее считались «мужскими». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Два месяца назад, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация. О том, как это повлияло на рынок труда и какие изменения произошли в сфере трудоустройства на фоне частичной мобилизации, рассказала руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

«Сегодня на рынке труда сохраняется непростая ситуация для работодателей: снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Кандидаты не стремятся искать и менять работу в нестабильные времена. В то же время, наблюдался постепенный подъём активности работодателей», – отметила Наталья Данина.

Специалисты службы заметили (и работодатели это подтверждают), что соискатели-мужчины перестали отвечать на звонки рекрутеров, поскольку те звонят с неизвестных номеров. По данным hh.ru, не получается дозвониться почти в 50% случаев. В силу этого на собеседования начали активнее звать женщин. Это подтверждает аналитика hh.ru: на первой неделе сентября в 59% случаев приглашения получали женщины, в 41% — мужчины. После 21 сентября количество приглашений женщин на интервью выросло на 3,6%, а мужчин стали реже звать на 5,3%. 

Рынок труда и так был достаточно сбалансированным между мужчинами и женщинами. В стране сохраняется высокая занятость среди работников обоих полов и нет переизбытка безработных женщин.

«Это всё та же история, связанная с демографической ситуацией, она усугубляет дефицит на рынке труда. Мой прогноз — рынок будет мигрировать в ещё более "женскую" сторону», – пояснила специалист.

Рабочий персонал — одна из самых активно мобилизуемых категорий соискателей. Как и во многих других профессиональных группах, число вакансий для представителей рабочего персонала резко сократилось весной, быстро возросло летом, а уже осенью аналитики фиксируют небывалый подъём спроса на синих воротничков, гораздо выше того, что был до начала специальной военной операции.

«Прогнозируем, что спрос на таких соискателей будет расти, а предложение людей — нет. Активность людей на рынке труда в этой профессиональной группе снижается. Если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится. Хотя и сейчас уровень конкуренции среди синих воротничков остаётся критически низким — 0,8», – сообщила Наталья Данина.

аналитикам сложно сказать, сколько соискателей трудоспособного возраста покинули страну, поскольку люди пересекают границу по разным причинам, а потом возвращаются. Этих цифр нет даже у официальных ведомств России и других государств, куда направились россияне. По самым оптимистичным оценкам экспертов, минимальное количество близко к 300 тысячам.

Специалисты hh.ru выявили топ стран с максимальным относительным приростом резюме кандидатов с гражданством РФ. То есть в базах резюме этих стран появилось больше всего CV, где указано российское гражданство. В абсолютных цифрах это число порядка 66 тысяч. В процентном соотношении ситуация следующая: прирост резюме в Казахстане составил 81% (сравниваем показатели с 10 по 22 октября с показателями за период с 10 по 22 сентября), в Грузии и Узбекистане — 59%, в Кыргызстане — 55%, в Армении — 44%, в Азербайджане — 38%, в Турции — 33%).

В абсолютных цифрах рейтинг выглядит несколько иначе. В период 10–22 октября по сравнению с 10–22 сентября число резюме соискателей с гражданством РФ больше всего выросло в следующих странах: Казахстан (на 44 тысячи резюме), Грузия (на 8,6 тысячи резюме), Узбекистан (на 4,5 тысячи резюме), Турция (на 2,9 тысячи резюме), Кыргызстан (на 2,8 тысячи резюме).

На рынок вакансий ситуация пока никак не повлияла, так как большая часть из этих 66 тысяч кандидатов — яркие представители категории цифровых кочевников, которые используют интернет для выполнения своих профессиональных обязанностей и ведут мобильный образ жизни. Преимущественно это ИТ-специалисты (19%), работники сфер продаж и обслуживания клиентов (10%), маркетологи, рекламщики и PR-специалисты (9%), соискатели из профессиональных групп строительства и недвижимости (8%), производства и сервисного обслуживания (7%), рабочий персонал (5%). Бросается в глаза перекос в сторону белых воротничков, и можно предположить, что специалисты рабочего толка просто уехали в родные страны с наступлением кризиса.

Интересен и другой факт — очевидно, что большая доля тех же ИТ-специалистов, маркетологов, консультантов продолжают работать на российские компании дистанционно. Это накладывает определённый отпечаток на работу HR-отдела — специалистам приходится изучать больше информации о том, как соблюдать закон и при этом не потерять ценных «удалённых» сотрудников.

«В течение всего года мы развенчиваем миф о гигантском влиянии иностранных компаний на российский рынок труда, потому что СМИ зачастую сильно преувеличивают масштабы эффекта от их ухода из страны. Наш рынок труда составляет примерно 73 миллиона человек, из них в иностранных компаниях заняты более 2 миллионов людей. С учётом всех цепочек поставок это число может доходить до 10 миллионов человек. Иностранные бизнесы начали передавать активы новым акционерам или российскому менеджменту. В результате номинально люди начали работать в новых компаниях, а реально — в старых, но под новым управлением», – говорится в сообщении.

Теги: #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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