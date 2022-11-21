Общество

Студентам-сиротам предлагают предоставить бесплатную юрконсультацию

Студенты, потерявшие родителей, часто становятся беспомощными, могут легко стать жертвой мошенников, остаться без имущества и средств к существованию. В то время как для них государство предусмотрело полное обеспечение и защиту. За исключением одного момента — бесплатной юридической консультации, которая помогла бы сориентироваться и найти свое место в жизни.

Группа петербургских парламентариев, среди которых Денис Четырбок, Мария Макарова и Валерий Гарнец, подготовили изменения в федеральные законы «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О бесплатной юридической помощи в России», предложив расширить категории получателей, сообщает «Парламентская газета».

По федеральному законодательству бесплатную юридическую консультацию могут получить дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и их законные представители — опекуны. Этот перечень депутаты предлагают дополнить защищаемой государством категорией — молодыми людьми от 18 до 23 лет, которые потеряли родных и близких в период обучения в средних профессиональных или высших учебных заведениях. Распространить меру поддержки предлагают с 1 января 2024 года.

Как оказалось, несмотря на совершеннолетний возраст, переживая потерю близких, они даже не думают о том, какие юридически значимые действия они должны совершить, чтобы, например, не потерять наследство. Обратиться к платному юристу они не могут, потому что им после затрат на погребение еще нужно думать о том, на что жить дальше. «Многие, будучи переполненными горечью утраты близких и находясь буквально в критической ситуации, совершают ошибки и иногда теряют все», — поясняют депутаты.

Денис Четырбок уточнил, что проблема гораздо шире: «Фактически они остаются со своими проблемами один на один. И здесь, конечно, нужны те, кто поможет с дальнейшими шагами, расскажет о том, как получить те или иные меры поддержки и льготы, как вступать в наследство, какие нужны документы и как заполнить необходимые заявления. Человек в таком возрасте фактически еще ребенок. Он должен знать, что не один, что государство ему поможет и обеспечит всем необходимым. Лично я знаю случай, когда одна студентка, сокурсница моего помощника, потеряла бабушку, а спустя два месяца — маму. Других родственников у нее не осталось, и единственные, кто поддержал ее в то непростое время, — ее друзья», — рассказал Четырбок.

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева положительно оценила инициативу коллег: «Фракция «Единой России» в рамках деятельности нового комитета Госдумы по молодежной политике систематически рассматривает разные пакеты предложений, связанных с поддержкой молодых людей. В приоритете, конечно, — категории социально незащищенные. Но и о помощи студентам, молодым специалистам никто не забывает. И любая проработанная инициатива, прежде всего с финансовой точки зрения, будет рассмотрена в первую очередь», — сказала депутат.

Сенатор Ирина Рукавишникова также высказала одобрение: «Любое расширение списка случаев оказания бесплатной юридической помощи, а также увеличение количества ее получателей, конечно, позитивно воспринимается населением. Поскольку это дает дополнительные возможности получения бесплатных правовых консультаций и полноценной правовой защиты».

Молодые люди не подозревают, что по 6-й статье 159-ФЗ в такой ситуации они зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения, могут перейти с платного на бесплатное отделение. Они имеют право на бесплатное питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь. Они могут пользоваться проездом на городском и пригородном транспорте. Государство выплачивает студентам-сиротам социальную стипендию. Хотя она никогда не была достаточной и может варьироваться в зависимости от ссуза или вуза от 800 до 3 тысяч рублей. Еще есть ежегодная компенсация за приобретение учебных пособий и письменных принадлежностей.

Для того чтобы получить положенные льготы и компенсации, студенту, потерявшему родителей, нужно обратиться в свой ссуз или вуз. Как говорится в постановлении федерального Правительства № 1117, учебное заведение раз в квартал должно будет обеспечить одеждой, обувью, инвентарем, закупив их по рыночным ценам, и каждый месяц выплачивать компенсацию на приобретение продуктов питания, если не может организовать его в своих стенах.

Нормы и по питанию, и по одежде в этом постановлении тоже приводятся. Особой экзотики там нет, но среди продуктов указаны хлеб, крупы, овощи, фрукты, соки, мясо, сладкое, кофе, чай, сметана, сыр и даже колбаса. А в перечне одежды есть не только пальто, костюмы, платья, джинсы, туфли, но и резиновые сапоги, шарфик с варежками, зубной порошок, чемодан, матрас с подушкой, одеяло и даже нижнее белье.