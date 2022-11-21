Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
борьба с наледью
«Самовар» русское застолье
о переходе на четырёхдневку
Электронная транспортная накладная
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
о работе ЛДПР и партийных инициативах
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
поддержка мобилизованных членов профсоюза
рост тарифов
Бранч в «Покровском»
новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
о псковском футболе
Кофейни и пекарни в Пскове
фолк-рок в Пскове
 
 
 
ещё Общество 21.11.2022 16:580 Снежный покров в Пскове может исчезнуть к концу недели 22.11.2022 09:500 До 100 тысяч рублей готовы платить бухгалтерам в Псковской области – аналитики 22.11.2022 09:410 Популярное среди бездомных здание в Пскове отдадут художественной школе 22.11.2022 09:300 Студентам-сиротам предлагают предоставить бесплатную юрконсультацию 22.11.2022 09:160 Работодатели рассматривают россиянок на позиции, которые ранее считались «мужскими» – аналитики 22.11.2022 08:250 Юрист предостерёг россиян от взятия кредитов для родственников
 
 
 
Самое популярное 18.11.2022 10:074 Николая Валуева госпитализировали в Москве 16.11.2022 10:579 Причины внезапной смерти школьника выясняют в Псковской области 19.11.2022 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ 15.11.2022 10:320 Остановите конвейер смерти! 21.11.2022 17:141 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Студентам-сиротам предлагают предоставить бесплатную юрконсультацию

22.11.2022 09:30|ПсковКомментариев: 0

Студенты, потерявшие родителей, часто становятся беспомощными, могут легко стать жертвой мошенников, остаться без имущества и средств к существованию. В то время как для них государство предусмотрело полное обеспечение и защиту. За исключением одного момента — бесплатной юридической консультации, которая помогла бы сориентироваться и найти свое место в жизни.

Группа петербургских парламентариев, среди которых Денис Четырбок, Мария Макарова и Валерий Гарнец, подготовили изменения в федеральные законы «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О бесплатной юридической помощи в России», предложив расширить категории получателей, сообщает «Парламентская газета».

По федеральному законодательству бесплатную юридическую консультацию могут получить дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и их законные представители — опекуны. Этот перечень депутаты предлагают дополнить защищаемой государством категорией — молодыми людьми от 18 до 23 лет, которые потеряли родных и близких в период обучения в средних профессиональных или высших учебных заведениях. Распространить меру поддержки предлагают с 1 января 2024 года.

Как оказалось, несмотря на совершеннолетний возраст, переживая потерю близких, они даже не думают о том, какие юридически значимые действия они должны совершить, чтобы, например, не потерять наследство. Обратиться к платному юристу они не могут, потому что им после затрат на погребение еще нужно думать о том, на что жить дальше. «Многие, будучи переполненными горечью утраты близких и находясь буквально в критической ситуации, совершают ошибки и иногда теряют все», — поясняют депутаты.

Денис Четырбок уточнил, что проблема гораздо шире: «Фактически они остаются со своими проблемами один на один. И здесь, конечно, нужны те, кто поможет с дальнейшими шагами, расскажет о том, как получить те или иные меры поддержки и льготы, как вступать в наследство, какие нужны документы и как заполнить необходимые заявления. Человек в таком возрасте фактически еще ребенок. Он должен знать, что не один, что государство ему поможет и обеспечит всем необходимым. Лично я знаю случай, когда одна студентка, сокурсница моего помощника, потеряла бабушку, а спустя два месяца — маму. Других родственников у нее не осталось, и единственные, кто поддержал ее в то непростое время, — ее друзья», — рассказал Четырбок.

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева положительно оценила инициативу коллег: «Фракция «Единой России» в рамках деятельности нового комитета Госдумы по молодежной политике систематически рассматривает разные пакеты предложений, связанных с поддержкой молодых людей. В приоритете, конечно, — категории социально незащищенные. Но и о помощи студентам, молодым специалистам никто не забывает. И любая проработанная инициатива, прежде всего с финансовой точки зрения, будет рассмотрена в первую очередь», — сказала депутат.

Сенатор Ирина Рукавишникова также высказала одобрение: «Любое расширение списка случаев оказания бесплатной юридической помощи, а также увеличение количества ее получателей, конечно, позитивно воспринимается населением. Поскольку это дает дополнительные возможности получения бесплатных правовых консультаций и полноценной правовой защиты».

Молодые люди не подозревают, что по 6-й статье 159-ФЗ в такой ситуации они зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения, могут перейти с платного на бесплатное отделение. Они имеют право на бесплатное питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь. Они могут пользоваться проездом на городском и пригородном транспорте. Государство выплачивает студентам-сиротам социальную стипендию. Хотя она никогда не была достаточной и может варьироваться в зависимости от ссуза или вуза от 800 до 3 тысяч рублей. Еще есть ежегодная компенсация за приобретение учебных пособий и письменных принадлежностей.

Для того чтобы получить положенные льготы и компенсации, студенту, потерявшему родителей, нужно обратиться в свой ссуз или вуз. Как говорится в постановлении федерального Правительства № 1117, учебное заведение раз в квартал должно будет обеспечить одеждой, обувью, инвентарем, закупив их по рыночным ценам, и каждый месяц выплачивать компенсацию на приобретение продуктов питания, если не может организовать его в своих стенах.

Нормы и по питанию, и по одежде в этом постановлении тоже приводятся. Особой экзотики там нет, но среди продуктов указаны хлеб, крупы, овощи, фрукты, соки, мясо, сладкое, кофе, чай, сметана, сыр и даже колбаса. А в перечне одежды есть не только пальто, костюмы, платья, джинсы, туфли, но и резиновые сапоги, шарфик с варежками, зубной порошок, чемодан, матрас с подушкой, одеяло и даже нижнее белье.  

Теги: #студенчество
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли предложение главы МВД о создании медвытрезвителей в регионах?
В опросе приняло участие 58 человек
22.11.2022, 09:500 До 100 тысяч рублей готовы платить бухгалтерам в Псковской области – аналитики 22.11.2022, 09:460 КамАЗ насмерть задавил десятилетнюю девочку в России 22.11.2022, 09:450 Кандидатов на должность главы Пушкиногорского района пригласили на жеребьёвку 22.11.2022, 09:410 Популярное среди бездомных здание в Пскове отдадут художественной школе
22.11.2022, 09:400 Полицейский разбился насмерть, упав с эскалатора в торговом центре 22.11.2022, 09:300 Студентам-сиротам предлагают предоставить бесплатную юрконсультацию 22.11.2022, 09:160 Работодатели рассматривают россиянок на позиции, которые ранее считались «мужскими» – аналитики 22.11.2022, 09:000 Индивидуальных предпринимателей предлагают не допускать к изготовлению лекарств в России
22.11.2022, 08:570 МЧС проверяет сообщение о заложенных бомбах в школах Великих Лук 22.11.2022, 08:570 ЧМ в Катаре снова раздражает: проблемы во всем 22.11.2022, 08:410 Псковские волейболистки заняли второе место на межрегиональном турнире в Карелии 22.11.2022, 08:250 Юрист предостерёг россиян от взятия кредитов для родственников
22.11.2022, 08:180 Съёмки кулинарного трэвел-шоу завершились в Псковской области 22.11.2022, 08:000 Россияне стали больше пить крепкое пиво 22.11.2022, 07:450 Пскович пытался заколоть знакомого в Летнем саду 22.11.2022, 07:301 Финансист раскрыла способ накопить на старость
22.11.2022, 07:160 Чемпионат и первенство города по рукопашному бою прошли в Пскове 22.11.2022, 07:000 Эксперты рассказали об особенностях удаленной работы в России 21.11.2022, 22:150 82-летний великолучанин взял два призовых места на Кубке России по плаванию 21.11.2022, 22:100 Судебные приставы провели лекции о правовой помощи детям в Псковской области
21.11.2022, 22:070 Жителя Порхова с алкогольной зависимостью лишили водительских прав 21.11.2022, 22:000 Псковские многодетные семьи предупредили об изменении срока мер соцподдержки 21.11.2022, 21:570 Юные псковичи смогут принять участие в олимпиаде «Безопасные дороги»  21.11.2022, 21:500 Опыт воспитания детей помогает в работе каждому второму россиянину - опрос
21.11.2022, 21:430 Псковский проект по созданию музея истории оккупации представят на международном форуме 21.11.2022, 21:410 Российский диетолог поделился секретами правильного гарнира 21.11.2022, 21:300 Акция «В музей вместе с мамой» пройдёт в Пскове 21.11.2022, 21:180 Более трёх тонн макулатуры собрали в Пушкиногорском районе
21.11.2022, 21:090 Россиянам назвали пять идей для осенних блюд из шампиньонов 21.11.2022, 20:570 Псковский региональный ресурсный центр добровольчества сменил статус 21.11.2022, 20:410 В России создали новое поколение бетона с добавлением агроотходов 21.11.2022, 20:201 Псковские рыбаки продолжают делиться уловом в Сети
21.11.2022, 19:570 В «Черную пятницу» билайн предложил скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары 21.11.2022, 19:541 Скончался раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов 21.11.2022, 19:430 Сергей Вострецов стал сопродюсером фильма «Квест» 21.11.2022, 19:320 Сотрудники «Псков-Полимера» прошли выездную диспансеризацию
21.11.2022, 19:250 Экскурсию по пожарному поезду провели для псковских студентов 21.11.2022, 19:120 Почти 4 тысячи раз выезжала скорая медпомощь на вызовы к псковичам за неделю 21.11.2022, 18:550 В Пскове ввели меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций 21.11.2022, 18:390 Мошенник из Москвы предстанет перед судом за обман псковских пенсионеров
21.11.2022, 18:330 Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки 21.11.2022, 18:263 Псковичи прошлись по Картинной галерее при свечах 21.11.2022, 18:250 Церковь Михаила Архангела в Пскове приспособят для современного использования 21.11.2022, 18:230 Губернатор поздравил сотрудников псковского УФНС с профессиональным праздником
21.11.2022, 18:150 Заместитель главного судебного пристава Псковской области проведет личный прием граждан в Дно 21.11.2022, 18:070 Псков украсят к Новому году до 21 декабря 21.11.2022, 18:010 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 ноября 21.11.2022, 18:001 Никакого роскошного отдыха: следует ли отказаться от новогодних корпоративов?
21.11.2022, 17:595 Тарифы на электроэнергию изменятся в Псковской области с 1 декабря 21.11.2022, 17:540 Контейнеры для ТКО установили в Опочецком районе 21.11.2022, 17:520 Возобновится ли работа рентген-кабинета на улице Петровской в Пскове, рассказали в облздраве 21.11.2022, 17:460 Псковичам разъяснили особенности планирования отпуска за разные рабочие годы
21.11.2022, 17:430 Псковичи смогут проверить свои знания в сфере инклюзии и доступной среды 21.11.2022, 17:410 Небольшой снег пройдёт в Псковской области 22 ноября 21.11.2022, 17:390 О вреде соли для сердца рассказал диетолог 21.11.2022, 17:320 Голубь с бирками на лапах залетел на балкон псковички
21.11.2022, 17:271 Как Новый год встретим? 21.11.2022, 17:260 Горячую линию по вопросам противодействия коррупции организуют в Псковской области 21.11.2022, 17:260 Почти 50% респондентов ПЛН высказались против двухлетнего срока службы по призыву 21.11.2022, 17:240 Рисунки для отправки на фронт собирают в Псковской области
21.11.2022, 17:230 Пропавшую более месяца назад женщину разыскивают в Великих Луках 21.11.2022, 17:141 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ 21.11.2022, 17:090 «Титан-Полимер» в лицах: отдел бухгалтерского учёта 21.11.2022, 17:080 Гости Полистовья смогут послушать звучание пород местных деревьев
21.11.2022, 17:070 Как школьник из Пскова ушел добровольцем на фронт и погиб, рассказали в госархиве 21.11.2022, 17:035 Розничные цены на газ в Псковской области вырастут с 1 декабря 21.11.2022, 17:000 Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка 21.11.2022, 16:580 Снежный покров в Пскове может исчезнуть к концу недели
21.11.2022, 16:500 Анатолий Вассерман раскрыл псковичам секрет работоспособности  21.11.2022, 16:430 Впечатления уроженца Псковской области от ЧМ в Катаре: Фан-деревня - треш, фан-зона - полный провал 21.11.2022, 16:410 Псковичей приглашают на работу в полицию с зарплатой выше 40 тысяч рублей 21.11.2022, 16:260 Сотрудников псковской поликлиники призвали быть этичнее после жалобы губернатору
21.11.2022, 16:180 «Росгосстрах» намерен в 2023 году завершить трехлетнюю программу ИТ-трансформации 21.11.2022, 16:100 «Постскриптум»: «Неуместные» корпоративы, подготовка бюджета и семейные ценности. ВИДЕО 21.11.2022, 16:010 Подкрался незаметно 21.11.2022, 16:011 Анатолий Вассерман назвал липой теорию парникового эффекта на встрече со студентами в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru