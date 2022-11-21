Стипендии псковских студентов повысили из-за инфляции

Стипендии для студентов Псковского государственного университета увеличили с 1 ноября, новый размер выплат сохранится и в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в студенческом профкоме.
В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов в условиях жестких международных санкций и повышения инфляции, приняв во внимание рекомендации Первичной профсоюзной организации студентов Псковского государственного университета, 21 ноября Учёный Совет ПсковГУ единогласно поддержал следующее решение:
Установить размер базовой государственной академической стипендии:
В связи с этим размер государственной социальной стипендии составит (это полуторакратный размер от базового):
Кроме того, на заседании Ученого Совета также утвердили размеры повышенной государственной академической стипендии (ПГАС) и повышенной государственной социальной стипендии (ПГСС) на период с 1 июля 2022 года по 31 января 2023 года.
«Это значит, что за период с июля по октябрь студенты получат перерасчёт, а с ноября по январь стипендия будет выплачена в новом размере!» - добавили в профкоме.
Ранее размер стипендии студентов ПсковГУ изменяли летом.