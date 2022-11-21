Общество

Стипендии псковских студентов повысили из-за инфляции

Стипендии для студентов Псковского государственного университета увеличили с 1 ноября, новый размер выплат сохранится и в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в студенческом профкоме.

В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов в условиях жестких международных санкций и повышения инфляции, приняв во внимание рекомендации Первичной профсоюзной организации студентов Псковского государственного университета, 21 ноября Учёный Совет ПсковГУ единогласно поддержал следующее решение:

Установить размер базовой государственной академической стипендии:

учащимся по образовательным программам среднего профессионального образования в сумме 1500 рублей;

учащимся по образовательным программам высшего образования в сумме 3000 рублей.

В связи с этим размер государственной социальной стипендии составит (это полуторакратный размер от базового):

учащимся по образовательным программам среднего профессионального образования в сумме 2250 рублей;

учащимся по образовательным программам высшего образования в сумме 4500 рублей.

Кроме того, на заседании Ученого Совета также утвердили размеры повышенной государственной академической стипендии (ПГАС) и повышенной государственной социальной стипендии (ПГСС) на период с 1 июля 2022 года по 31 января 2023 года.

ПГАС составит 17 000 рублей ежемесячно;

ПГСС составит 19 600 рублей ежемесячно.

«Это значит, что за период с июля по октябрь студенты получат перерасчёт, а с ноября по январь стипендия будет выплачена в новом размере!» - добавили в профкоме.

Ранее размер стипендии студентов ПсковГУ изменяли летом.