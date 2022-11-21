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Общество

Внучка ищет информацию о дедушке-полковнике в Псковской области

22.11.2022 10:51|ПсковКомментариев: 0

Информацию о Григории Калиновском ищет его внучка Ирина в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Ищу дедушку, папу моей мамы. Всю жизнь я думала, что у меня один дедушка, а оказалось, что родной – с бабушкой не жил. Моя бабушка - Жукова (Курочкина) Анна Николаевна воевала в 65-й 102-й гвардейской Новгородско-Померанской стрелковой дивизии, была телефонисткой. Там она и познакомилась с дедом, он был полковником. 17 августа 1945 года у них родилась дочь, моя мама», – - написала она в адрес телепроекта.

Григория Калиновского распределили в Псков, но бабушка не хотела оставлять родителей и отказалась с ним ехать. Связь утратилась.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно отыскать по номеру №1771511.

Теги: #поиск людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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