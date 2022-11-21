Общество

Сообщения о минировании школ в Великих Луках оказались ложными

Сообщения о минировании школ в Великих Луках оказались ложными. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Псковской области.

«Сегодня утром школы в Великих Луках получили анонимные сообщения о том, что их здания якобы заминированы. Сообщения были разосланы по электронной почте. В образовательные учреждения оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Все сообщения отработаны, поводов для беспокойства нет», – отмечается в сообщении.

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Также в правительстве добавили, что подобные волны «лжеминирований» наблюдаются в Псковской области постоянно.

«В таких случаях главное - не поддаваться панике и действовать педагогам согласно инструкциям», – заключили сотрудники.