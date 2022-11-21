Общество

Сбои происходят в работе горячей линии Минобороны из-за большого числа звонков

Сбои происходят в работе горячей линии Минобороны РФ из-за большого количества обращений. Об этом сообщил начальник управления специальных программ правительства Псковский области Андрей Вьюнов, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«В связи с большим количеством обращений наблюдаются сбои в работе горячей линии министерства обороны Российской Федерации», - написал Андрей Вьюнов, отвечая на жалобу жительницы Псковской области об отсутствии связи с её братом, который отправился в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца.

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